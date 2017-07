Bad Grund Beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Bad Grund hat ein Lkw-Fahrer einen Golf auf einen Dacia geschoben. Bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen verursachte der 55-jährige Peiner einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 4 500 Euro. Geschädigt wurden ein Mann aus Göttingen und ein 20-Jähriger aus Osterode. kic

