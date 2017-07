Johannisborner sind seit 60 Jahren eine gute Gemeinschaft

Vor 60 Jahren wurden in der Siedlung Am Johannisborn die ersten Spatenstiche zum Häuserbau getätigt. Es war damals eines der größten Bauvorhaben in der damaligen Gemeinde Badenhausen mit 13 Häusern und 26 Wohneinheiten. Dieses Jubiläum wollen die Bewohner der Siedlungshäuser gebührend feiern. ...