5 000 Euro Schaden an drei Fahrzeugen

Bad Grund 5 000 Euro Schaden an drei Fahrzeugen sind die Bilanz eines Unfalls, der sich auf der Bundesstraße 242 bei Bad Grund ereignete. Ein 18-Jähriger aus Oyen war mit seinem Auto in Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs, als der Verkehr vor ihm zum Stehen kam. Er bemerkte das zu spät, fuhr mit seinem Golf auf den vor ihm stehenden Skoda auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Polo. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.