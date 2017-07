Jazz in der Mönchsklause

Badenhausen Am Sonntag, dem 27. August, findet ab 11 Uhr in der Mönchsklause in Badenhausen ein Jazz-Frühshoppen mit der Jazzband The Waiting Room aus Herzberg statt. Gespielt werden Dixieland, Jazz und Blues. Einlass ab 10.30 Uhr. Ein Eintritt wird erhoben. hn