„Wir lieben den Harz, besonders Bad Grund“

Geuko ist gerade mal vier Jahre alt, liebt den Harz, insbesondere Bad Grund. Aber vom einen auf den anderen Tag stand das Leben der Familie van Lang aus Winschoten in den Niederlanden Kopf, denn innerhalb von 48 Stunden sei nichts mehr so gewesen, wie es einmal war, berichtet Gert Jan van Lang in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Sein Sohn Geuko ist im Juli des vergangenen Jahres an der sehr seltenen Krankheit Akute Schlaffe Myelitis (AFM) schwer erkrankt.

Dabei wechselte der Zustand seines Sohnes von kerngesund in eine Abhängigkeit, so der Vater. Der Junge kann nur noch das rechte Bein und die linke Hand bewegen und muss künstlich beatmet werden. Der Virus hat die Nerven seines Rückenmarks angegriffen, was eine intensive Pflege zunächst in Groningen (Niederlande), dann in Hamburg und seit Februar 2017 im Klinikum in Brandenburg an der Havel mit sich zieht.

Nur 12 Kinder europaweit

Soweit bekannt sind nur zwölf Kinder in ganz Europa von dieser Krankheit betroffen. Die Eltern Gert Jan und Gerda wechseln sich seitdem monatsweise ab, damit der Junge nicht allein im Krankenhaus sein muss.

„Geuko ist seit Oktober des vergangenen Jahres nicht mehr zu Hause gewesen. Besonders schmerzlich dabei sei, dass man jedes Mal auf der 480 Kilometer langen Fahrt von Winschoten nach Brandenburg/Havel am schönen Harz vorbeifahre, so Gert Jan. „Wenn wir das sehen, werden wir immer wieder sehr traurig. Wir hatten so viele schöne Stunden im Harz als Geuko noch ganz gesund war“. Es sei eine glückliche Zeit gewesen.

„Wir lieben den Harz, und besonders Bad Grund“, so der 32-Jährige. Geuko liebe den Brocken und besonders die Brockenbahn, und habe sein Kinderzimmer mit vielen Fotos aus den Urlauben im Harz dekoriert. Sehr gerne hört der Junge auch die Geschichten der Mythen aus dem Harz und die Sagen über den König Hübich aus Bad Grund, die ihm sein Vater sehr gerne erzählt.

Noch anderthalb Monate vor der Erkrankung war die Familie wieder einmal zum Urlaub im Harz. Seit 18 Jahren schon kommt der Vater Gert Jan hierher, meistens nach Bad Grund, weil er dort schon lange einen guten Bekannten habe. Das habe auch nicht aufgehört, als er eine Familie hatte. Bad Grund sei wie seine zweite Heimat, er kenne nahezu jeden Weg und träume davon, irgendwann selbst ein eigenes Ferienhaus dort zu besitzen.

Krankenkasse zahlt nicht

Damit es dem kleinen Geuko wieder bessergeht, braucht er eine Therapie, die es nur in den USA gibt. Die „active based restorative therapy“ zur Wiederherstellung neurologischer Defizite bringt Kosten von rund 200 000 Euro mit sich, die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden. Mit dieser seltenen Krankheit passe man wohl nicht ins Protokoll der Krankenkassen, sagt der Vater ärgerlich. Dabei könne mit der Therapie so viel erreicht werden.

Zwar würde Geuko dadurch wohl nie wieder ganz gesund, aber er könnte ein nahezu normales Leben als Kind führen, wieder spielen und Freunde gewinnen.

Die Familie hat eine Webseite eingerichtet (s. Kasten). Darauf findet man viele Informationen zum Gesundheitszustand von Geuko sowie eine Spendenadresse.

Was den kleinen Geuko jedoch sehr freuen würde, wäre ein kleines Video eines Lokführers der Harzer Schmalspurbahn. „Geukos größter Traum wäre, wenn er wieder gesund ist, einmal im Führerhaus mitfahren zu dürfen“, erklärt Gert Jan van Lang.

DIE KRANKHEIT Die Akute Schlaffe Myelitis/Acute Flaccid Myelitis (AFM) ist eine Variante der transversen Myelitis, einer seltenen neurologischen Erkrankung, die zu einer Gruppe von neuroimmunologischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems gehört und mit einer Entzündung des Rückenmarks einhergeht. Klinisch gesehen liegen Anzeichen auf Schädigung der unteren Motoneuronen vor. Bei den meisten Patienten wird eine schlaffe Lähmung festgestellt. Wodurch die Krankheit ausgelöst wird, ist nach wie vor unklar. Die Beschwerden ähneln den Symptomen bei Infektionen mit bestimmten Viren, wie zum Beispiel dem Polio-Virus. Weitere Informationen unter www.adventure-geuko.com Spendenkonto: NL08 INGB 0007 5028 26 BIC: INGBNL2A Stiftung Adventure Geuko