Brand im Hotel: Feuerwehr evakuiert Gäste

Bad Grund In Bad Grund ist es in der Nacht zu Montag zu einem Feuer in einem Hotel gekommen. Ein Gast musste per Drehleiter gerettet werden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer im Parkhotel Flora in der Bergstraße in Bad Grund gekommen. Ein Anbau, in dem hauptsächlich Wäsche gelagert wird, ist weit nach Mitternacht in Brand geraten und stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Grund anrückten. Die Hotelgäste mussten evakuiert werden, verletzt wurde jedoch niemand. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 30 000 Euro geschätzt.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr und rückte mit dem kompletten Lastzug an. „Wir waren mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort“, berichtet Ortsbrandmeister Dirk Blanke auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Anbau stand zu diesem Zeitpunkt bereits gänzlich in Flammen. „Das Feuer drohte auf das Hauptgebäude überzugreifen, was auch schon teilweise der Fall war“, so Blanke weiter.

Über die Drehleiter gerettet

Neben den Löscharbeiten evakuierte die Feuerwehr die 15 Hotelgäste. Einer davon musste über die Drehleiter gerettet werden, weil ihm der Ausgang durch das Feuer versperrt gewesen sei, so Blanke. „Wir hatten Glück. Das Hotel ist normalerweise ausgebucht. Am Sonntag war jedoch Bettenwechsel. Die neuen Gäste sollten erst am Montag anreisen und ein Teil der Gäste war bereits abgereist“, schildert der Ortsbrandmeister. Erst gegen 4.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte vom Brandort abrücken, gegen 6.30 Uhr sei die Bereitschaft wieder hergestellt gewesen.

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Da es in dem Anbau keinen Strom gibt, könne ein Kurzschluss oder technischer Defekt ausgeschlossen werden. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen, die auch am Montag noch fortgesetzt wurden. „Und es wird noch eine Weile dauern, bis wir ein Ergebnis haben werden“, sagt dazu Uwe Falkenhain, Sprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen laufen. Einen Hinweis auf eine mögliche Brandlegung gebe es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05522/5080 entgegen.