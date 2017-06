Mit Zapfenstreich, Festumzug und Tanz

Gutes Wetter, gute Stimmung und gute Musik sorgten am Wochenende für ein gelungenes Schützen-, Volks- und Junggesellenfest in Gittelde/Teichhütte, das schon am Freitag unter großer Beteiligung der Einwohner begann. Gleich drei Jubiläen standen bei den Feierlichkeiten im Mittelpunkt. ...