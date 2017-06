Siedler besuchen Orchideenfest

Gittelde Die Siedlergemeinschaft Gittelde lädt am 20. August zu einer Tagesfahrt zum Orchideenfest nach Celle ein. Abfahrt in Gittelde am Feuerwehrgerätehaus ist um 8 Uhr. Im Fahrpreis sind ein Frühstück und eine Schifffahrt mit Kaffee und Kuchen enthalten. Rückkehr wird gegen 18.30 Uhr sein. Ein Beitrag...