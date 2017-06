Bad Grund Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag in einen Holzschuppen im Laubhütter Weg eingebrochen. Sie beschädigten den Beschlag der Schließvorrichtung, um ins Innere zu gelangen, wo sie ein Fernglas klauten. Am Tatort wurde ein Bolzenschneider zurückgelassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Grund unter Telefon 05327/1421 zu melden.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder