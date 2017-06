Bad Grund Unbekannte haben in der Nacht zum Montag vergangener Woche diverse technische Einrichtungen an einem Ferienhaus Auf der Trift in Bad Grund beschädigt. Des Weiteren wurden mehrere Pflanzen beschädigt. Die Tat wurde laut Polizei zwischen 1.50 und 2 Uhr in der Nacht begangen. Der Geschädigte bemerkte die Zerstörungen am nächsten Morgen, nach dessen Angaben sich der Schaden auf etwa 500 Euro beläuft. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Grund unter Telefon 05327/1421 entgegen.

