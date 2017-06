Badenhausen Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag beide Kennzeichen eines Daimlers gestohlen, der in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Thüringer Straße abgestellt war. Der Geschädigte aus Herzberg bemerkte das Fehlen der Kennzeichen, als er am Dienstagmorgen zu seinem Auto zurückkehrte. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Grund unter Telefon 05327/1421 entgegen.

