Heute starten die Fußballspiele

Badenhausen Das offizielle Programm des Treffens „Jugend spielt für Europa“ war gestern Abend mit einem Festumzug am Sportplatz Badenhausen, begleitet vom Spielmannszug Gittelde und vom Musikzug Wulften. Auf einer Bühne vor der Oberschule Badenhausen wurden die Teilnehmer begrüßt.

Am heutigen Samstag, 3. Mai, beginnen die Turniere mit dem Einmarsch der Nationen und Spielen der Nationalhymnen. Danach starten die Vorrunden, die am Sonntag fortgesetzt werden. Die Finalrunden finden am Montag ab 10 Uhr statt. Eine solche Veranstaltung sei nur noch mit der Unterstützung der Lotto-Sport-Stiftung und der Deutschen Sportjugend möglich, sagt Initiator Hans Zohren. Maßgeblich beteiligt an der Umsetzung seien Karl Heinz Hausmann (MdL) und der Bürgermeister Harald Dietzmann. hn