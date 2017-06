Ganztagsbetreuung in Kindergärten kostet eine Menge Geld

Die Gemeinde Bad Grund will sich der Ganztagsbetreuung in den Kindergärten öffnen und hat sich deshalb mit den Trägern der Kindergärten zusammengesetzt, in denen entsprechende Anträge von Eltern vorliegen, sagte Bürgermeister Harald Dietzmann bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und...