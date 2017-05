Thingplatz wird Samstag gerockt

Am Pfingstsamstag, 3. Juni, wird in Gittelde gerockt: Die DLRG-Ortsgruppe Westharz lädt zur Thingplatzfete ein – und das schon im 42. Jahr. Die Open-Air-Feier beginnt um 20 Uhr auf dem Thingplatz oberhalb von Gittelde, zu der die Organisatoren der DLRG auch in diesem Jahr wieder viele Besucher...