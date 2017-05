Teichhütte 8 500 Euro Schaden richtete eine 83-Jährige aus Bad Grund am Dienstagvormittag auf dem Edeka-Parkplatz in Teichhütte an. Sie fuhr mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke und touchierte dabei einen geparkten Opel. Sie fuhr weiter rückwärts und beschädigte dabei ein weiteres geparktes Auto eines Mannes aus Bad Grund.

