Rock aus 40 Jahren Musikgeschichte begeistert

Bad Grund Sie haben ihr Versprechen „Back again to rock you“ gehalten: Mit bekannten Titeln aus 40 Jahren Rockgeschichte brachten die Musiker der Band Mersey Sounds (Foto) am Samstagabend bei der Rocknacht im Atrium die Besucher auf die Tanzfläche, um wieder einmal richtig abzurocken. Zur Einstimmung auf den...