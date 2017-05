Auto und Lkw stoßen zusammen

Teichhütte 2 500 Euro Schaden sind am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Thüringer Straße entstanden. Laut Polizei fuhr ein 28-Jähriger aus Bad Sachsa mit einer Zugmaschine auf der Teichhütter Straße in Richtung Thüringer Straße. Aufgrund der Größe der Zugmaschine ordnete er sich mittig ein und setzte den Blinker, um nach rechts in Richtung Badenhausen abzubiegen. Ein 58-Jähriger aus Isernhagen fuhr mit seinem Auto rechts daneben und wollte ebenfalls abbiegen. Dabei stießen die Fahrzeuge seitlich zusammen.

