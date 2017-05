Ausschuss tagt

Windhausen Eine Sitzung des Bau-, Umwelt- und Feuerschutzausschusses des Rates der Gemeinde Bad Grund findet statt am Dienstag, dem 30. Mai um 18 Uhr in der Ortschaft Windhausen, An der Mühlenwiese 1, Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Flächennutzungs- und Bebauungspläne. Eine...