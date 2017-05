Ausschusssitzung

Windhausen Eine Sitzung des Betriebsausschusses der Gemeinde Bad Grund findet am Montag, 29. Mai, um 17.30 Uhr im Rathaus in Windhausen statt. Die Abwasserreinigungsanlage Förste sowie die Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bad Grund sind Themen auf der Tagesordnung.