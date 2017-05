Heimat- und Geschichtsverein Badenhausen plant Dorfjubiläum 2018

Während der Jahreshauptversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins Badenhausen legte der erste Vorsitzende, Thomas Burgardt, im Gasthaus „Zur Linde“ in Oberhütte seinen Jahresbericht vor. In dem machte er deutlich, dass der HGV Badenhausen auch im vergangenen Jahr nicht die Hände in den Schoß...