Arbeitskreis fährt nach Bad Harzburg

Der Arbeitskreis Ältere Bürger aus Gittelde und Teichhütte plant wieder eine Sommerfahrt. Sie wird am 14. Juni nach Bad Harzburg führen. Los geht es um 12.30 Uhr ab dem Feuerwehrgerätehaus in Gittelde. Die weiteren Haltestellen sind in Teichhütte der Kinderspielplatz und Nord-Süd. ...