Grünabfall-Abfuhr behindert den Verkehr

Die kostenlose Grünabfallabfuhr des Landkreises hat wieder begonnen – und schon gibt es den ersten Ärger: Denn obwohl die Kreisverwaltung bereits in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen hat, Grünabfälle nicht vor der Abholung an den Plätzen abzulagern, wird das von einigen Gartenfreunden immer wieder missachtet. Sie bringen ihre Abfälle sogar am Abend oder in der Nacht an die Abholorte – unter anderem im Unterdorf in...