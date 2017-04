Teichhütte Ein Zeuge hat am frühen Samstagmittag auf der Thüringer Straße in Teichhütte die offensichtliche Alkoholfahrt eines 65-Jährigen aus Eisdorf beobachtet und die Polizei verständigt. Die Polizei traf den Mann zu Hause an und machte einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,33 Promille ergab. Auf der Dienststelle in Osterode gab er eine Blutprobe ab, zudem wurde sein Fahrerschein eingezogen.

