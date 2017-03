Polizei sucht Hundehalter in Gittelde

Gittelde Die Polizei sucht einen Hundebesitzer, dessen Hund in einen Verkehrsunfall am Donnerstag an der Thüringer Straße verwickelt war. Am frühen Nachmittag war ein Gittelder mit seinem Auto in Richtung Teichhütte unterwegs, als ihm auf Höhe des Mende-Freizeitgeländes ein Hund ins Auto lief. „Der Hund war anscheinend unbedeutend verletzt, lief weiter und wurde in einen blauen Kombi eingeladen“, so die Polizei. Dieser Kombi entfernte sich. Der Hund wird etwa kniehoch und schwarz- oder braunbunt beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise zu Hund bzw. Halter.

