Hundeverein startet heute in die Saison

Auch in diesem Jahr bietet der Hundeverein Bad Grund die Kurse des Deutschen Teckelklubs (DTK) für die Begleithundeprüfungen und den Niedersächsischen Hundeführerschein an. Der Hundeführerschein ist für alle neuen Hundebesitzer in Niedersachsen Pflicht. Die Lehrgänge beginnen am 29. April ab 14 Uhr...