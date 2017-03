Fahrten und Sommerfest

Auch in diesem Jahr bietet der SoVD Gittelde-Windhausen für seine Mitglieder ein umfangreiches und vielseitiges Veranstaltungsprogramm an, führte Vorsitzender Günter Cloppenburg auf der Jahreshauptversammlung aus. An jedem zweiten Mittwoch im Monat von 15 bis 18 Uhr trifft sich die Frauengruppe im...