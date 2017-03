Swimmys fahren zur Kinderstadt

Gittelde Die Swimmys der DLRG-Jugend unternehmen am Samstag, 1. April, einen Ausflug in die Kinderstadt in Göttingen. Abfahrt ist um 11 Uhr am DLRG-Vereinsheim in der Schulstraße, Rückkehr gegen 17 Uhr. Eine Gebühr wird erhoben. Anmeldungen nimmt Familie Hartmann, Kampstraße 5, entgegen.