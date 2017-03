Badenhausen Der Unterricht in allen Klassenstufen der Oberschule Badenhausen fällt am kommenden Montag, dem 13. März, aus. Wie die Göttinger Kreisverwaltung Freitag mitteilte, bleibe die Schule den gesamten Tag über geschlossen. Grund für die Schließung sei der Ausfall der Heizungsanlage in dem Gebäude Am Johannisborn 16.ne

