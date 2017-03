Bad Grund Unbekannte haben das Geländer um einen Oberflächenwasserschacht im Teufelstal eingerissen und in den Schacht geworfen. Zudem wurden in der Umgebung Wander- und Hinweisschilder aus dem Boden gerissen und teilweise ebenfalls in den Schacht geworfen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag und Sonntagmorgen. Der Gemeinde Bad Grund entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2 000 Euro. Die Polizei Bad Grund bittet um Hinweise unter Telefon 05327/1421.

