Im Jugendcafé soll es wieder einen Mädchentreff geben

Um die offene Jugendarbeit wieder zu stärken und das Nachmittagsangebot etwas zu beleben, wird es ab sofort wieder regelmäßig einmal im Monat einen Mädchentreff unter dem Motto „Just for girls“ im Jugendcafé in Badenhausen geben. Der erste Termin ist am Dienstag, 21. März, in der Zeit von 16.30 bis...