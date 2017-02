Chorleiter bescheinigt hohes Niveau

Ein positiver Rückblick und ein zukunftsorientierter Ausblick auf das neue Jahr standen im Mittelpunkt der jüngsten Jahreshauptversammlung des Gemischten Chors Concordia. Vorsitzender Günter Apel erinnerte dabei an das gut besuchte Konzert des Singkreises Gittelde, an die Konzerte in der St....