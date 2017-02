Erich Sonnenburg wird 70

Erich Sonnenburg, Kommunalpolitiker und Ortsbürgermeister in Badenhausen, feiert am heutigen 28. Februar seinen 70. Geburtstag. Eigentlich wollte er mit dem Eintritt in die berufliche Rente auch aus der Kommunalpolitik aussteigen. „Doch meistens kommt es anders, als man denkt“, so Sonnenburg. ...