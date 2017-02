Bad Grund bekämpft wieder Ratten

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden in Bad Grund auch in diesem Jahr wieder intensiv Ratten bekämpft. Das teilte jetzt die Gemeindeverwaltung mit. Die Aktion findet vom 1. bis 7. März statt, verantwortlich ist eine Schädlingsbekämpfungsfirma.

Der Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung der Gemeinde Bad Grund weist darauf hin, dass in diesem Zeitraum rot eingefärbte Rattenköder in Kanalschächten, an Fluss- oder Bachläufen sowie an Schlammteichen entweder in Rohren oder Futterkästen ausgelegt werden. Jede Futterstelle ist mit einem Warnzettel versehen. Es wird darum gebeten, insbesondere Kinder anzuhalten, eventuell beim Spielen entdeckte Rattenköder nicht zu berühren und sich von den Futterplätzen fernzuhalten.

Gleichzeitig ergeht die Bitte an die Bevölkerung, festgestellten Rattenbefall unverzüglich dem Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung der Gemeinde Bad Grund zu melden.