Fremder nimmt Siebenjährige im Auto mit

Ein siebenjähriges Kind ist am Samstag in Teichhütte von einem fremden Mann angesprochen und im Auto mitgenommen worden. Laut Polizei sei es zwischen 14 und 14.15 Uhr zu Fuß auf dem Weg von Gittelde nach Teichhütte gewesen. Auf Höhe der Bushaltestelle gegenüber des Verwaltungsgebäudes der Firma Obermann habe ein Auto angehalten und das Kind mitgenommen.

Der Fahrer fuhr anschließend auf der Thüringer Straße in Richtung Edeka, bog hier in die Straße Im Kampe ab und steuerte auf einen Pkw-Abstellplatz im rückwärtigen Bereich der Firma Obermann zu. Von dort sei das Auto wieder zurück zur Thüringer Straße gefahren. An der Bushaltestelle in Höhe des Edeka-Marktes sei das Kind dann wieder ausgestiegen, der Mann fuhr in Richtung Eisdorf weiter.

„Es steht noch nicht fest, ob es sich bei dem Vorfall um eine Straftat handelt.“ Frank Grube, Sprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode

Auf dem Weg zu einer Freundin

Nach Recherchen unserer Zeitung soll es sich bei dem Kind um ein Mädchen aus Gittelde handeln, das auf dem Weg zu einer Freundin war. Im Auto soll das Kind angefangen haben zu schreien und zu weinen, woraufhin der Unbekannte ihm fünf Euro gegeben und es wieder habe aussteigen lassen.

Das Mädchen habe anschließend in einem Geschäft in Teichhütte Schutz suchen wollen, weil dieses jedoch geschlossen war, habe es sich weinend in eine Bushaltestelle gesetzt. Eine Frau sei auf das Mädchen aufmerksam geworden und habe es nach Hause gebracht.

Bekanntgeworden ist der Vorfall, weil sich das Kind später den Eltern anvertraut hat. Der Stiefvater des Kindes hat den Vorfall dann der Polizei gemeldet. Verletzt wurde das Kind nicht.

Ob der Ablauf sich so zugetragen hat, wie geschildert, bestätigte die Polizei nicht und wollte auch keine Angaben dazu machen, was genau in dem Auto passiert ist. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Frank Grube, Sprecher der Polizeiinspektion Northeim/Osterode. Es stehe noch nicht fest, ob es sich bei dem Vorfall um eine Straftat handele.

Polizei bittet um Hinweise

Die Ermittlungen dauern an. „Erste Hinweise sind bereits eingegangen“, sagt Frank Grube und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben könnten, sich bei der Polizei zu melden.

Gesucht wird das Fahrzeug, ein silberner Kleinwagen, vermutlich ein Opel. Der Fahrer soll klein und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Er soll eine Glatze mit hellem bis grauem Haarkranz und einen deutlichen Bauchansatz haben. Bekleidet war der Mann laut Polizei vermutlich mit einer Jeanshose. Die Polizei Osterode sucht jetzt Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt in Teichhütte im Bereich der Thüringer Straße und der Straße Im Kampe Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten.

Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

Bornemann, Natalie