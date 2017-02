Auf Auto aufgefahren und geflüchtet

Bad Grund Am Sonntagvormittag ist es auf der B 242 auf Höhe des Parkplatzes Hübichenstein zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Autofahrer aus Hildesheim hatte in diesem Bereich die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs verringert, was der nachfolgende Verkehrsteilnehmer nicht bemerkte und auf das Auto des Hildesheimers auffuhr. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von 250 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund, Telefon 05327/1421, entgegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder