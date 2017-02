Gemeinderat bringt Haushalt auf den Weg

Da die am Donnerstag auf der Sitzung des Rates der Gemeinde Bad Grund zu treffenden Beschlüsse bereits in den Ausschüssen diskutiert und empfohlen wurden, ging es in Anbetracht der inhaltlichen Bedeutung und der Vielzahl relativ schnell: Die Ratsmitglieder trafen zwölf Beschlüsse in rund 60 Minuten...