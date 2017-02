Swing, Flamenco und Jazz aus den 1920er Jahren im Café

Swing, Jazz und Flamenco stehen auf dem Programm des Osteroder Rich Swing Trios, das am Samstag, 25. Februar, ab 15 Uhr im Café Antique in Bad Grund auftreten wird. Die Musik ist vielfältig und so werden unter dem Motto „Blue Moon“ neben bekannten Jazz- und Swingtiteln aus den 1920er und 1930er...