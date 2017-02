Bergdankfest: Traditionsvereine treffen sich in Bad Grund

19 Bergvereine aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen sind in diesem Jahr der Einladung des Knappenvereins Bad Grund gefolgt und werden am kommenden Samstag, 18. Februar, am Bergdankfest teilnehmen. Höhepunkt ist dabei der große Festumzug, bei dem sich die Vereine präsentieren werden. ...