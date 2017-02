Werke kleiner Künstler belohnt

Bad Grund Das Restaurant Europa in Bad Grund lobt seit einigen Jahren zu Ostern und zu Weihnachten Malwettbewerbe für Kinder aus. Am letzten Malwettbewerb zu Weihnachten nahmen 28 Kinder teil, darunter auch Kinder von Gästen, die ihre Ferien in Bad Grund verbringen. Nikolaus, Nikolausstiefel, Weihnachtsmann,...