Handballer treten zu Skat und Knobeln an

Badenhausen Bereits zum 15. Mal in Folge veranstaltete die Handballabteilung der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Badenhausen ihr alljährliches Skat- und Knobelturnier. Es fand im Landgasthaus Zur Linde in Oberhütte statt. Zur Überraschung aller Beteiligten wurden die ersten beiden Plätze an diesem Tag von...