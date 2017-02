Trotz vieler Übernachtungen: Weniger Umsatz im Kurbereich

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode ist der Ausschuss für Jugend und Soziales um die Themen Kultur und Tourismus erweitert worden. In diesen Bereichen soll sich unter anderem die Heimat- und Geschichtspflege mit den Museen der Ortschaften wiederfinden. „Wir haben in unserer Gemeinde viele Kleinode, auf die wir die Augen halten sollten“, betonte der Fachbereichsleiter Finanzen, Volker Höfert, bei der jüngsten Sitzung am vergangenen...