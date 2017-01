Mühle in Gittelder Rohstoffbetrieb gerät in Brand

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, ist es bereits am vergangenen Mittwoch zu einem Feuer in einer Mühle im Produktionsbereich eines Betriebs gekommen, der pflanzliche Rohstoffe verarbeitet.

Gegen 14.30 Uhr wurden die Feuerwehren Gittelde und Windhausen alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, kam starker Rauch aus dem Gebäude, der aber auf eine bereits eingeleitete, betriebsinterne Entlüftung des Bereichs zurückzuführen war. Zwei Atemtrupps erkundeten dann im Inneren die Lage. Betroffen von dem Brand waren zwei im Untergeschoss gelegene Anlagen sowie umliegende elektrische Versorgungseinrichtungen.

Um die Ausbreitung auf weitere Produktionseinrichtungen und angeschlossene Gebäudeteile zu verhindern, wurde das stark glimmende Mahlgut in den Außenbereich gebracht und dort abgelöscht. Personen kamen nicht zu schaden, die Brandursache ist noch unklar.