Der MTV Gittelde veranstaltet traditionelles Weihnachtsturnen

Bei Sport-, Tanz- und Musikvorführungen konnten am Sonntag zahlreiche Besucher mit ihren Kindern das traditionelle Weihnachtsturnen des MTV Gittelde genießen. Seit 45 Jahren veranstaltet der MTV diese Weihnachtsfeier, um zum einen den Eltern zu zeigen, was die Kinder in den Trainingsstunden lernen,...