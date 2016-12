Windhausen Unbekannte haben am späten Dienstagabend versucht, in ein Fertigungsgebäude auf einem Betriebsgelände im Pfingstanger in Windhausen einzubrechen. Gegen 22.20 Uhr hebelten die Täter ein Fenster zum Gebäude auf. Dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst, die die Täter in die Flucht schlug. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080 entgegen.

