Unfall beim Abbiegen in Badenhausen

Badenhausen Am Montag kam es in der Eisdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-Jähriger bog gegen 10.30 Uhr mit seinem Lkw aus der Straße Unterdorf kommend nach links in die Eisdorfer Straße ab. Zeitgleich bog eine 66-Jährige mit ihrem Auto von der Eisdorfer Straße ins Unterdorf ab. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen.