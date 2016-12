Alkoholfahrt in Gittelde endet auf einem Acker

Die Alkoholfahrt eines 47-Jährigen endete am Samstagvormittag auf einem Acker bei Gittelde. Der Mann war gegen 11.30 Uhr betrunken mit dem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Thüringer Straße unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam, dabei ein Verkehrsschild beschädigte und gegen einen Baum prallte. Statt anzuhalten, wendete der Mann das Auto, hielt kurz auf dem Gehweg, um dann wieder die Bahnhofstraße zurückzufahren. Hier bog er in einen Verbindungsweg ein, von dem er auf einen Acker fuhr, einen weiteren Verbindungsweg überquerte und erneut auf einen Acker fuhr. Hier blieb das Auto schließlich stehen. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Foto: Polizei