Vier Autos an Unfall beteiligt

Eisdorf Gleich vier Fahrzeuge waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich Montag gegen 13.30 Uhr zwischen Eisdorf und Teichhütte ereignete. Eine 80-Jährige war auf der Kreisstraße 431 von Eisdorf kommend in Richtung Teichhütte unterwegs. Sie übersah, dass die drei vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhielten, weil ein dort vorausfahrender Pkw nach links in einen Feldweg abbiegen wollte.

Die 80-Jährige fuhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug auf das zweite Auto auf und schob dieses durch die Aufprallwucht auf das dritte Auto, dieses Fahrzeug wiederum auf das Vierte. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden 14 500 Euro Schaden.