Team Willens-stark lief für seinen Ort und gewann 1 000 Euro

Katrin Schönrock, Elke Ernst-Groß, Geli Münnich und Jutta Lawes starten als das Team „WILLENSstark“ beim Hexentrail und durften sich am Ende auch über Glück bei der Verlosung der Spendengelder freuen. Denn sie waren für Willensen an den Start gegangen und durften einen Scheck über 1 000 Euro in...