Bad Grund Mehrere Gitarren klauten Unbekannte von einem Sattelauflieger, der vom 16. gegen 20 Uhr bis 17. November etwa 5 Uhr auf dem Parkplatz Gittelde der B 243 in Richtung Osterode parkte. Vermutlich erfolgte der Diebstahl durch ein großes Loch in der Dachplane des Aufliegers. Hinweise an die Polizei Bad Grund unter Telefon 05327/1421.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder