Dieb klaut Motorrad und bringt es wieder zurück

Badenhausen Die Polizei in Bad Grund sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl eines Yamaha-Motorrads geben können, das am Donnerstag im Kirchweg in Badenhausen gestohlen wurde. Der Besitzer hatte das Motorrad ordnungsgemäß verschlossen am Fahrbahnrand im Kirchweg abgestellt. Dort wurde es kurzgeschlossen und geklaut, es später jedoch wieder im Kirchweg abgestellt. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05327/1421 entgegen.

